"Внуку сказали, что его бабушка мертва"

Отец покойной Жанны Фриске Владимир в беседе с "МК" пожаловался на Дмитрия Шепелева. По словам Фриске, телеведущий не позволяет сыну видеться с бабушкой и дедушкой.

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В ходе судебного разбирательства Шепелев и Фриске пришли к тому, что дедушка может видеться с внуком Платоном раз в месяц на полтора часа. Встречи должны были проходить в деревне Раубичи в Беларуси. Но когда Владимир приехал туда, внука он не нашел.

Фриске также переживает о том, что бывший зять настраивает Платона против семьи. Как рассказал Владимир, сначала ребенку внушали, что Фриске украл у Шепелева деньги:

"Потом Платону сказали, что бабушки нет – она умерла. Какая-то мразь сказала, понимаете?! Представляете, что происходит? Люди без стыда и совести", – заключил Владимир.