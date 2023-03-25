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1 час назад

"Внуку сказали, что его бабушка мертва": отец певицы Фриске пожаловался на телеведущего Шепелева

Мира Маркина

Отец покойной Жанны Фриске Владимир в беседе с "МК" пожаловался на Дмитрия Шепелева. По словам Фриске, телеведущий не позволяет сыну видеться с бабушкой и дедушкой.

"Внуку сказали, что его бабушка мертва"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе судебного разбирательства Шепелев и Фриске пришли к тому, что дедушка может видеться с внуком Платоном раз в месяц на полтора часа. Встречи должны были проходить в деревне Раубичи в Беларуси. Но когда Владимир приехал туда, внука он не нашел.

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Фриске также переживает о том, что бывший зять настраивает Платона против семьи. Как рассказал Владимир, сначала ребенку внушали, что Фриске украл у Шепелева деньги:

"Потом Платону сказали, что бабушки нет – она умерла. Какая-то мразь сказала, понимаете?! Представляете, что происходит? Люди без стыда и совести", – заключил Владимир.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как нельзя наказывать ребенка.

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