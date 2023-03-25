"Он мусульманин, и мне с ним клево!": Лолита о новом избраннике

Лолита Милявская в эфире YouTube-шоу "Вопрос ребром" рассказала о своем новом возлюбленном.
Звезда призналась, что не хочет называть имя избранника, но все же раскрыла несколько подробностей:
"Он мусульманин, и мне с ним клево!".
Певица добавила, что мужчина младше нее, и они вместе уже около года. Артистка отметила, что чувствует себя комфортно с молодыми людьми, потому что они энергичны:
"Я могла бы найти того, кому 60, но, черт, что с ним делать?! Вот реально! Я не готова к виагре. Нет энергии в человеке! Потому мои партнеры всегда моложе, чтобы совпадать по энергии".
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что за Лолитой следит маньяк.