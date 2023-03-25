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2 часа назад

"Он мусульманин, и мне с ним клево!": певица Лолита рассказала о новом избраннике

Мира Маркина

Лолита Милявская в эфире YouTube-шоу "Вопрос ребром" рассказала о своем новом возлюбленном.

"Он мусульманин, и мне с ним клево!": Лолита о новом избраннике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда призналась, что не хочет называть имя избранника, но все же раскрыла несколько подробностей:

"Он мусульманин, и мне с ним клево!".

Зависимость, женатые любовники и интим после 50: Лолита без стеснения ответила на все вопросы

Певица добавила, что мужчина младше нее, и они вместе уже около года. Артистка отметила, что чувствует себя комфортно с молодыми людьми, потому что они энергичны:

"Я могла бы найти того, кому 60, но, черт, что с ним делать?! Вот реально! Я не готова к виагре. Нет энергии в человеке! Потому мои партнеры всегда моложе, чтобы совпадать по энергии".

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что за Лолитой следит маньяк.

Звёзды,Лолита Милявская,
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