Непростая судьба Ларисы Черниковой: убийство мужа, нищета и потеря славы

Звездная жизнь часто таит в себе препоны, разочарования, бразильские страсти и серость будней, но не все поклонники знают о том, что переживают те или иные знаменитые лица. Исполнительница песен «Да ты не смейся» и «Влюблённый самолёт» Лариса Черникова пережила много горестей и радостей, но самыми пиковыми моментами в ее жизни были: убийство мужа, период сектантства, время нищеты и окончательная потеря популярности.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Любимый супруг артистки был убит в 1996 году. Его тело нашли с простреленной головой на могиле отца. До сих пор никто доподлинно не знает причины его гибели, но по словам самой Ларисы, некие личности пытались убедить ее в том, что супруг совершил самоубийство.

«Дело быстро закрыли. После убийства с меня выбивали деньги — просто вывозили в лес», — говорила она в беседе с Корчевниковым.

После долгих скитаний, поиска любви, перерыва в карьере Черникова все-таки решила вернуться к публике и выпустила свои мантры, желая привнести в мир духовности, но столкнулась с недопониманием публики. В обществе начали распускать слухи о том, что женщина находилась в секте. Тяжело Черниковой было свыкнуться с периодом полной нищеты, когда денег не хватало буквально ни на что из первых потребностей, но еще более непростой моральный период наступил тогда, когда Ларису начали забывать.