Брюс Уиллис с супругой повторно обменялись свадебными клятвами
Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий деменцией, и его жена Эмма Хеминг провели торжественную церемонию в честь 14-й годовщины свадьбы и обменялись клятвами любви и верности. Фотографии Хеминг опубликовала в социальных сетях.
«Мы сделали это в том же месте, где мы сказали друг другу «да» еще в 2009 году. Я так рада! Используйте любую возможность, чтобы объединиться и отпраздновать важные события с семьей и близкими», – написала Эмма Хэминг.
Она также добавила, что «можно сберечь воспоминания в целости и сохранности для тех, кто, возможно, не сможет этого сделать».
На церемонии присутствовали друзья пары, а также дочери Брюса Уиллиса – Румер и Скаут.
Ранее СМИ сообщали, что бывшая супруга Уиллиса Деми Мур переехала в дом актера и его жены, чтобы помогать в уходе.