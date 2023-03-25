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Брюс Уиллис с супругой повторно обменялись свадебными клятвами

Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий деменцией, и его жена Эмма Хеминг провели торжественную церемонию в честь 14-й годовщины свадьбы и обменялись клятвами любви и верности. Фотографии Хеминг опубликовала в социальных сетях.

Брюс Уиллис с супругой повторно обменялись свадебными клятвами
©  Мир24

«Мы сделали это в том же месте, где мы сказали друг другу «да» еще в 2009 году. Я так рада! Используйте любую возможность, чтобы объединиться и отпраздновать важные события с семьей и близкими», – написала Эмма Хэминг.

Она также добавила, что «можно сберечь воспоминания в целости и сохранности для тех, кто, возможно, не сможет этого сделать».

На церемонии присутствовали друзья пары, а также дочери Брюса Уиллиса – Румер и Скаут.

Ранее СМИ сообщали, что бывшая супруга Уиллиса Деми Мур переехала в дом актера и его жены, чтобы помогать в уходе.

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