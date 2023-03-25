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3 часа назад

Полина Гагарина поделилась секретом похудения

Мослента

Секретом похудения поделилась певица Полина Гагарина в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка назвала ключ к поддержанию формы — это любовь к своему телу.

Полина Гагарина поделилась секретом похудения
Фото: МослентаМослента

«Каждый день училась чувствовать, что я на самом деле хочу, как могу дать себе лучшее», — ответила звезда на вопрос подписчика о похудении.

Гагарина добавила, что находит время на тренировки и занятия танцами даже при загруженном графике. Она отметила, что видимый результат от занятий придает ей силы и улучшает настроение.

Ранее певица раскрыла свой минимальный вес. По ее словам, из-за стресса она похудела до 48 килограммов.

Звёзды,Полина Гагарина,
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