Фанаты с трудом узнали Валерия Леонтьева на новом фото от Киркорова

На днях Валерий Леонтьев праздновал день рождения. Артист, пропавший с экранов телевизоров и со сцены, встретил 74-летие. Фанатам лишь остаётся гадать теперь, чем занимается сейчас Валерий Леонтьев.

Фото: 1Рег_2x2.su (Благовещенск) 1Рег_2x2.su (Благовещенск)

Как пишет издание «7 Дней», Валерий Леонтьев улетел в Америку в 2022 году, там у него есть дорогая недвижимость. Не был он задействован и в привычных для него новогодних съёмках, к примеру, в «Песне года».

Также известно, что Леонтьев не даёт концерты. По данным СМИ, артист сейчас занят своим здоровьем – он перенёс две операции: на глазах и на ноге.

В трудные моменты рядом с певцом его супруга – Людмила Исакович да верные друзья. В их числе и Филипп Киркоров. Король российской эстрады в день рождения Леонтьева опубликовал совместную фотографию.

"С днём рождения, мой учитель! Всегда учился и учусь, восхищался и восхищаюсь. Король поп-музыки — именно Валерий Леонтьев. Многие лета!", - заявил Филипп Киркоров.

На свежем фото Леонтьев выглядит не очень хорошо: лицо одутловато, волосы спрятаны под шапкой. Но, несмотря ни на что, артист улыбается.

Соцсети

"Постарел Леонтьев, не узнать",

"Фото старое, это результат пластики и уколов красоты на лице, он и на сцене уже был с такими щеками и губами",

"Вот прямо обязательно болезни? Может, человек хочет пожить для себя",

"Почему не берёте во внимание возраст Леонтьева, за 70 давно. Вы хотели бы, чтобы он скакал, как в молодости? Имейте хоть малейшее уважение. Ведь у вас, за редким исключением, есть родные в таком возрасте. Неужели вы к ним так же относитесь и критикуете?",