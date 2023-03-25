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1 час назад

Очередная пластика? Ирина Безрукова раскрыла причину асимметрии лица

Eva.ru

Актриса Ирина Безрукова то и дело получает комментарии о своей внешности от поклонников. Ей пишут о пластических операциях, которые она якобы делала. Объяснить, почему ее лицо выглядит именно так, Ирина взялась лично.

Ирина Безрукова раскрыла причину асимметрии лица
Фото: Eva.ruEva.ru

Ирине Безруковой скоро исполнится 58 лет, но, глядя на актрису, в это трудно поверить. Такой безупречной внешности, которой наделена знаменитость, могут смело позавидовать миллионы ее ровесниц, а сама Ирина любит подчеркивать — к пластическим операциям она не прибегала ни разу.

Главный аргумент, свидетельствующий об отказе Безруковой ложиться под нож, ее частое появление на публике. Звезда уверена, что скрыть визиты к пластическом хирургу и их вмешательство в естественные изменения внешности будет непросто. Однако именно в увлечении пластикой Ирину всегда и упрекают, основным аргументов этого является ее асимметричное лицо. Этому у Безруковой есть объяснение.

«В детстве каждое лето я проводила у бабушки, в деревне. У нее, как и у всех приличных деревенских жителей того времени, был домашний скот и, естественно, замечательный сеновал. Аж три метра в высоту! Я очень любила туда залезать. Но как-то раз, я подумала, что если спрыгну с него, то полечу, как птичка. Но план не сработал и я приземлилась прямо лбом в лежавший на земле камень.

Почти сутки я была без сознания и получила сильное сотрясение мозга. Как итог — асимметрия лица, из-за чего глаза стали разными, один большой и круглый, другой более узкий и с прищуром. Это особенно заметно, когда наносят очень яркий макияж для спектакля или съемок. Очень забавно выглядит. Но я с детства привыкла жить с этой особенностью, а в дальнейшем научилась так позировать перед камерой, чтобы это было не сильно заметно», — откровенно рассказала артистка.

Поклонники не нашли иных слов, кроме благодарности — за искренность и легкость, с которой Ирина отвечает на постоянные нападки. Действительно, судьба у Безруковой удивительная и многие женщины считают ее примером жизнелюбия и мудрости.

Звёзды,РОВЕСНИЦА,Ирина Безрукова,
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