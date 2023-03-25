Ирина Безрукова раскрыла причину асимметрии лица

«В детстве каждое лето я проводила у бабушки, в деревне. У нее, как и у всех приличных деревенских жителей того времени, был домашний скот и, естественно, замечательный сеновал. Аж три метра в высоту! Я очень любила туда залезать. Но как-то раз, я подумала, что если спрыгну с него, то полечу, как птичка. Но план не сработал и я приземлилась прямо лбом в лежавший на земле камень.