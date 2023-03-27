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54 минуты назад

Стало известно, из-за чего Риз Уизерспун разводится с мужем

Super.ruиещё 1

Брак Риз Уизерспун и Джима Тота был для многих поклонников эталоном отношений. Но увы. На прошлой неделе голливудская актриса сообщила, что они с Джимом разводятся. По крайней мере, супруги расстались на дружеской ноте, сообщают инсайдеры TMZ. В то же время выяснилось, что отношения идеальными не были, а у этого расставания есть длинная предыстория и логичное объяснение.

Стало известно, из-за чего Риз Уизерспун разводится с мужем
Фото: Super.ruSuper.ru

Приятель Тота сообщил The Sun, что разногласия между супругами обострились еще в августе 2021 года. А началось все в 2014-м, когда пара решила продать свою продюсерскую компанию Hello! Sunshine, за которую Риз и Джим выручили крупную сумму. Спустя некоторое время супруги поняли, что все, что их объединяло, — это общее дело.

«Этот бизнес был для них ракетным топливом, но потом их дороги разошлись. После закрытия сделки единственным реальным основанием для совместного проживания было воспитание общего сына», — рассказал изданию источник.

Вдобавок ко всему, по словам инсайдера, Джим тяжело переживает кризис среднего возраста. Мужчина стремится выйти из тени своей популярной жены.

Напомним, что Риз Уизерспун уже была замужем. С 1999 по 2008 год она жила вместе с актером Райаном Филиппом. В этом браке у звезды появились двое детей — Ава Элизабет, которой сейчас 23 года, и Дикон Риз, которому в настоящий момент 20. Дети уже пошли по маминым стопам: Риз дебютировал в кино в июле прошлого года, а Ава Элизабет сыграет с мамой в третьей части любимой всеми «Блондинки в законе».

Звёзды,Райан Филипп,Риз Уизерспун,
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