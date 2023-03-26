56-летняя певица Наталья Штурм опубликовала фото топлес

Фотографию топлес опубликовала 56-летняя певица Наталья Штурм в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Артистка снялась с обнаженной верхней частью тела на балконе во время отдыха на острове Сен-Мартен.