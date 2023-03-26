Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
8 часов назад

Российская актриса Екатерина Климова предстала на вручении кинопремии в дерзком мини-платье

runews24.ru

В пятницу, 24 марта, в Москве состоялась церемония вручения национальной кинематографической премии. Премиями были удостоены лучшие российские кинофильмы и телесериалы. Российская актриса Екатерина Климова для посещения данного мероприятии выбрала роскошный наряд.

Климова предстала на вручении кинопремии в дерзком мини-платье
Фото: Runews24Runews24

Так, звезда сериалов появилась на ковровой дорожке в эффектном мини-платье бордового цвета с длинным шлейфом. Вечерний туалет обнажил ее линию плеч, а также подчеркнул длинные и стройные ноги.

Праздничный образ актрисы был дополнен черными босоножками на длинном каблуке. Зрители по достоинству оценили внешний вид Екатерины.

Стоит отметить, что Климова впервые предстала перед публикой после слухов о том, что ее бывший супруг, актер Гела Месхи, пристрастился к алкогольным напиткам.

Звёзды,Гела Месхи,Екатерина Климова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий