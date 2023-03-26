Климова предстала на вручении кинопремии в дерзком мини-платье

В пятницу, 24 марта, в Москве состоялась церемония вручения национальной кинематографической премии. Премиями были удостоены лучшие российские кинофильмы и телесериалы. Российская актриса Екатерина Климова для посещения данного мероприятии выбрала роскошный наряд.

Фото: Runews24 Runews24

Так, звезда сериалов появилась на ковровой дорожке в эффектном мини-платье бордового цвета с длинным шлейфом. Вечерний туалет обнажил ее линию плеч, а также подчеркнул длинные и стройные ноги.

Праздничный образ актрисы был дополнен черными босоножками на длинном каблуке. Зрители по достоинству оценили внешний вид Екатерины.