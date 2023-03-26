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4 часа назад

Нарколог Казанцев заподозрил МакSим в приеме психоативных препаратов

Слово и Дело

Певица МакSим на недавнем концерте в Сочи вела себя странно, чем встревожила своих поклонников. Врач-нарколог Алексей Казанцев в новом выпуске программы «Ты не поверишь!» прокомментировал состояние артистки.

Нарколог заподозрил МакSим в приеме психоативных препаратов
Фото: Слово и делоСлово и дело

Фанаты исполнительницы считают, что на сцену она вышла в состоянии алкогольного опьянения. Однако представители МакSим уверяют, что девушка ведет здоровый образ жизни.Казанцев отметил, что певица покачивалась, но не падала, при этом также наблюдались нарушения в артикуляции.

По словам специалиста, МакSим недавно перенесла кому и переболела COVID-19, что может сказаться на ее состоянии. Также Казанцев придерживается мнения, что звезда принимает психоактивные препараты, вызывающие сонливость.

Звёзды,Алексей Казанцев,
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