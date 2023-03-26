Нарколог заподозрил МакSим в приеме психоативных препаратов

Певица МакSим на недавнем концерте в Сочи вела себя странно, чем встревожила своих поклонников. Врач-нарколог Алексей Казанцев в новом выпуске программы «Ты не поверишь!» прокомментировал состояние артистки.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Фанаты исполнительницы считают, что на сцену она вышла в состоянии алкогольного опьянения. Однако представители МакSим уверяют, что девушка ведет здоровый образ жизни.Казанцев отметил, что певица покачивалась, но не падала, при этом также наблюдались нарушения в артикуляции.