Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом

Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф и его супруга Эрин Дарк скоро станут родителями. Об этом сообщает издание The Mirror.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Слухи о том, что в семье 33-летнего актера и его 38-летней избранницы ожидается пополнение, появились после того, как папарацци подловили парочку во время прогулки – у Эрин отчетливо был заметен округлившийся живот.

Рэдклифф и Дарк вместе уже более десяти лет, и, как утверждают источники, близкие к селебрити, будущие родители абсолютно счастливы и с нетерпением ждут появления на свет своего малыша.

Однажды Рэдклифф уже рассуждал в одном из интервью о своих будущих детях. Тогда он утверждал, что вовсе не хотел бы, чтобы его дети пошли по стопам отца-актера.