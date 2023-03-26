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39 минут назад

Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом

Мира Маркина

Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф и его супруга Эрин Дарк скоро станут родителями. Об этом сообщает издание The Mirror.

Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Слухи о том, что в семье 33-летнего актера и его 38-летней избранницы ожидается пополнение, появились после того, как папарацци подловили парочку во время прогулки – у Эрин отчетливо был заметен округлившийся живот.

Рэдклифф и Дарк вместе уже более десяти лет, и, как утверждают источники, близкие к селебрити, будущие родители абсолютно счастливы и с нетерпением ждут появления на свет своего малыша.

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Однажды Рэдклифф уже рассуждал в одном из интервью о своих будущих детях. Тогда он утверждал, что вовсе не хотел бы, чтобы его дети пошли по стопам отца-актера.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Джоанн Роулинг раскритиковали за незнание книг о Гарри Поттере.

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