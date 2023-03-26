Алина Ланина рассказала, сколько весит через 2 месяца после родов

Актриса Алина Ланина, известная по роли в сериале "СашаТаня", поделилась с подписчиками в социальных сетях, что через два месяца после рождения сына весит 65,3 килограмма. По словам Ланиной, ей пока малы джинсы, которые она носила до беременности.
Алина Ланина отметила, что уже спланировала восстановление после родов, в том числе похудение. Она собирается регулярно заниматься спортом, однако пока этого не делает и не соблюдает диету. Прежде чем возвращаться в форму, актриса решила дать организму возможность спокойно восстановиться после родов.
В январе у Ланиной родилась дочь Надежда, это второй ребенок актрисы. Первый раз она стала мамой в 2020 году — тогда на свет появился сын Лев.
Имя мужа и отца своих детей Алина Ланина не раскрывает. Известно, что он тоже творческий человек и работает в сфере кино. В 2022 году пара почти рассталась — Ланина даже написала заявление на развод. Однако семейная психотерапия помогла мужу и жене справиться с кризисом и сохранить семью.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Алина Ланина стала мамой во второй раз.