Алина Ланина рассказала, сколько весит через 2 месяца после родов

Актриса Алина Ланина, известная по роли в сериале "СашаТаня", поделилась с подписчиками в социальных сетях, что через два месяца после рождения сына весит 65,3 килограмма. По словам Ланиной, ей пока малы джинсы, которые она носила до беременности.

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Алина Ланина отметила, что уже спланировала восстановление после родов, в том числе похудение. Она собирается регулярно заниматься спортом, однако пока этого не делает и не соблюдает диету. Прежде чем возвращаться в форму, актриса решила дать организму возможность спокойно восстановиться после родов.

В январе у Ланиной родилась дочь Надежда, это второй ребенок актрисы. Первый раз она стала мамой в 2020 году — тогда на свет появился сын Лев.

Имя мужа и отца своих детей Алина Ланина не раскрывает. Известно, что он тоже творческий человек и работает в сфере кино. В 2022 году пара почти рассталась — Ланина даже написала заявление на развод. Однако семейная психотерапия помогла мужу и жене справиться с кризисом и сохранить семью.