Жена Александра Малинина выложила снимок в раздельном купальнике

Эмме Малининой, по собственным словам, важно не забывать, что лишние килограммы мешают организму и влияют на обмен веществ, даже если человек чувствует себя хорошо в своем весе и принимает себя. Как гинеколог она отметила, что после 45 лет особенно нужно следить за мышечной и жировой массой, рассчитывать норму веса и не забывать о физической активности, соответствующей состоянию здоровья.