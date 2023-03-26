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1 час назад

60-летняя жена певца Александра Малинина выложила снимок в раздельном купальнике

Мира Маркина

60-летняя Эмма, жена певца Александра Малинина продемонстрировала тело в открытом купальнике. Она опубликовала соответствующее фото в социальных сетях и рассказала, трижды в неделю занимается спортом, чтобы оставаться в форме.

Жена Александра Малинина выложила снимок в раздельном купальнике
Фото: РамблерРамблер

Эмме Малининой, по собственным словам, важно не забывать, что лишние килограммы мешают организму и влияют на обмен веществ, даже если человек чувствует себя хорошо в своем весе и принимает себя. Как гинеколог она отметила, что после 45 лет особенно нужно следить за мышечной и жировой массой, рассчитывать норму веса и не забывать о физической активности, соответствующей состоянию здоровья.

Соцсети

"Сложно, да и зачем в 50 лет делать то, что делают в 25. Для себя сейчас я остановилась на трех тренировках в неделю: одной интенсивной и двух с легкой растяжкой и нагрузкой", — отметила Эмма Малинина.

Александр и Эмма стали мужем и женой в 1990 году. Певец усыновил первого ребенка супруги Антона, а через 10 лет у пары родилась двойня. Дочь учится в Королевском музыкальном колледже в Лондоне, а сын — в Мюнхенском университете кинематографии.

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Ранее "Рамблер" писал, что дочь Александра Малинина выходит замуж.

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