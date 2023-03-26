Водонаева заявила, что некрасивых людей задевает природная красота

«Заметьте, когда я выкладываю сюда красивые пары или лица, то обязательно приходят те, кто их оскорбляет. Например, вчера я похвалила Леди Гагу, и тут же мне [прислали массу] неудачных скриншотов с ней, — сказала Водонаева. — Я думаю, это реально задевает и триггерит людей. Им очень хочется увидеть в человеке, который интересен, красив, ярок, сексуален и плюс успешнее, чем те, кто присылает скрины, какое-то уродство».