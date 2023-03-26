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2 часа назад

Водонаева заявила, что некрасивых людей задевает природная красота

Газета.Ru

Телеведущая и модель Алена Водонаева в своем Telegram-канале опубликовала серию голосовых сообщений, посвященную хейтерам. В одном из них Водонаева заявила, что публикации на ее странице с красивыми людьми часто подвергаются критике со стороны некрасивых людей.

Водонаева заявила, что некрасивых людей задевает природная красота
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Заметьте, когда я выкладываю сюда красивые пары или лица, то обязательно приходят те, кто их оскорбляет. Например, вчера я похвалила Леди Гагу, и тут же мне [прислали массу] неудачных скриншотов с ней, — сказала Водонаева. — Я думаю, это реально задевает и триггерит людей. Им очень хочется увидеть в человеке, который интересен, красив, ярок, сексуален и плюс успешнее, чем те, кто присылает скрины, какое-то уродство».

Продолжая размышления о Леди Гаге, Водонаева заявила, что можно посмотреть видео с ней или же ее клипы, которые опровергнут утверждения недоброжелателей.

«Реальность далека от больных фантазий тех, кто присылает подобное, которым хочется видеть других людей такими же некрасивыми, как они сами», — подытожила телеведущая.

Звёзды,Стефани Джерманотта,Алена Водонаева,
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