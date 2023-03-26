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Бывшая невеста Киркорова Гусева выходит замуж

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Диджей и бывшая невеста Филиппа Киркорова Катя Гусева выходит замуж за адвоката Михаила Сазанова. Церемония состоится в июне 2023 года. Об этом девушка сообщила kp.ru.

Бывшая невеста Киркорова Гусева выходит замуж
© Газета.Ru

По словам Гусевой, до торжества она организовала фотосессию в стиле мелодрамы «Девять с половиной недель», которую пара планирует показать на свадьбе:

«Михаил был большим молодцом. Ему очень понравилось участвовать в съемке. Назвали мы ее «Love story». Это, конечно, банально, но очень мило. Здорово делать фотосессию со своим любимым, примерять на себя разные образы, стильные и современные».

Согласно kp.ru, на украшение зала перед торжеством Гусева потратит не менее 2 млн руб. Неизвестно, поздравит ли диджея со свадьбой Киркоров. Девушка признавалась, что в определенный момент перестала тесно общаться с певцом.

«Я выложила пост с парнем, а Филипп приревновал меня», — сказала она в шоу «Алена, блин».

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