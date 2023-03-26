Бывшая невеста Киркорова Гусева выходит замуж

Диджей и бывшая невеста Филиппа Киркорова Катя Гусева выходит замуж за адвоката Михаила Сазанова. Церемония состоится в июне 2023 года. Об этом девушка сообщила kp.ru.
По словам Гусевой, до торжества она организовала фотосессию в стиле мелодрамы «Девять с половиной недель», которую пара планирует показать на свадьбе:
«Михаил был большим молодцом. Ему очень понравилось участвовать в съемке. Назвали мы ее «Love story». Это, конечно, банально, но очень мило. Здорово делать фотосессию со своим любимым, примерять на себя разные образы, стильные и современные».
Согласно kp.ru, на украшение зала перед торжеством Гусева потратит не менее 2 млн руб. Неизвестно, поздравит ли диджея со свадьбой Киркоров. Девушка признавалась, что в определенный момент перестала тесно общаться с певцом.
«Я выложила пост с парнем, а Филипп приревновал меня», — сказала она в шоу «Алена, блин».