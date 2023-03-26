Филипп Киркоров назвал Агату Муцениеце девушкой "с чертовщинкой"

Музыкальный исполнитель Филипп Киркоров поддержал актрису Агату Муцениеце перед премьерой эротического шоу "Абсолютно другая нага". Об этом она рассказала на шоу "Ты не поверишь!".
По словам Муцениеце, Киркоров не думал, что она может быть такой раскрепощенной, как в шоу. Актриса передала его слова так:
"А ты, оказывается, у нас с чертовщинкой!"
НТВ передает, что после премьеры Муцениеце и Киркоров разговаривали в гримерке. Затем, когда Киркоров вышел на сцену, то показал Муцениеце пресс в ответ на ее комплименты ему.
"Какой красивый! Такой помолодевший, как будто ест молодильные яблоки... Он показал мне пресс", — отреагировала Агата.
21 февраля 2023 года появилась информация, что Муцениеце заменит Екатерину Варнаву в кабаре "Абсолютно нага" в театре Crave, которое шло с осени 2021 года. В сентябре прошлого года Варнаву неожиданно сняли с афиши.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Агата Муцениеце заменит Екатерину Варнаву.