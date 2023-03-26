Селену Гомес и Зейна Малика заподозрили в романе

Знаменитости прогулялись по Нью-Йорку, держась за руки и целуясь, а потом пообедали в одном из местных ресторанов.
Зейн Малик и Селена Гомес дали почву для разговоров пользователям соцсетей. Музыканты были замечены за обедом в Нью-Йорке.
«Накануне Селена и Зейн отправились в Сохо в районе 10:30 вечера. Они гуляли, держась за руки, и целовались. Большинство сотрудников и посетителей ресторанов не заметили их. При этом, чувствовали они себя комфортно и было ясно, что это свидание», - рассказал ET очевидец встречи.
В последнее время личная жизнь Селены Гомес – горячая тема для обсуждения. В начале этого года стало известно, что 30-летняя певица встречается с членом группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом. Однако история постепенно сошла на нет, не успев толком начаться. Тем более, что примерно в это же время певица дала понять в соцсетях, что любит одиночество.
«Мне слишком нравится быть одной», - написала она.
Малик же со своей стороны после бурного расставания с Джиджи Хадид, которая в 2020-м родила от него дочь, всё это время в романтических отношениях замечен не был.