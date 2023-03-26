Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Селену Гомес и Зейна Малика заподозрили в романе

Inc-News

Знаменитости прогулялись по Нью-Йорку, держась за руки и целуясь, а потом пообедали в одном из местных ресторанов.

Селену Гомес и Зейна Малика заподозрили в романе
Фото: Inc-NewsInc-News

Зейн Малик и Селена Гомес дали почву для разговоров пользователям соцсетей. Музыканты были замечены за обедом в Нью-Йорке.

«Накануне Селена и Зейн отправились в Сохо в районе 10:30 вечера. Они гуляли, держась за руки, и целовались. Большинство сотрудников и посетителей ресторанов не заметили их. При этом, чувствовали они себя комфортно и было ясно, что это свидание», - рассказал ET очевидец встречи.

В последнее время личная жизнь Селены Гомес – горячая тема для обсуждения. В начале этого года стало известно, что 30-летняя певица встречается с членом группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом. Однако история постепенно сошла на нет, не успев толком начаться. Тем более, что примерно в это же время певица дала понять в соцсетях, что любит одиночество.

«Мне слишком нравится быть одной», - написала она.

Малик же со своей стороны после бурного расставания с Джиджи Хадид, которая в 2020-м родила от него дочь, всё это время в романтических отношениях замечен не был.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий