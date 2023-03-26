Селену Гомес и Зейна Малика заподозрили в романе

Знаменитости прогулялись по Нью-Йорку, держась за руки и целуясь, а потом пообедали в одном из местных ресторанов.

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Зейн Малик и Селена Гомес дали почву для разговоров пользователям соцсетей. Музыканты были замечены за обедом в Нью-Йорке.

«Накануне Селена и Зейн отправились в Сохо в районе 10:30 вечера. Они гуляли, держась за руки, и целовались. Большинство сотрудников и посетителей ресторанов не заметили их. При этом, чувствовали они себя комфортно и было ясно, что это свидание», - рассказал ET очевидец встречи.

В последнее время личная жизнь Селены Гомес – горячая тема для обсуждения. В начале этого года стало известно, что 30-летняя певица встречается с членом группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом. Однако история постепенно сошла на нет, не успев толком начаться. Тем более, что примерно в это же время певица дала понять в соцсетях, что любит одиночество.

«Мне слишком нравится быть одной», - написала она.