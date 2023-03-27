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28 минут назад

Сборы прощального тура Элтона Джона могут составить $1 млрд

Мария Иглина

Сборы прощального тура британского певца, музыканта, композитора Элтона Джона могут превысить один миллиард долларов. Такой прогноз сделали в газете The Sunday Times.

Сборы прощального тура Элтона Джона могут составить $1 млрд
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

В тур под названием Farewell Yellow Brick Road Tour Элтон Джон отправился еще в 2018 году, однако из-за пандемии коронавируса артист был вынужден его прервать.

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Последнее выступление запланирована на восьмое июля 2023 года в Стокгольме, За весь тур Элтон Джон должен отыграть 333 концерта. На сегодняшний день тур уже признан самым кассовым в истории, сборы составили 817,9 миллионов долларов.

Ранее Эмили Ратаковски сфотографировали на свидании с Гарри Стайлзом.

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