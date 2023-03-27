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3 часа назад

Без фильтров! Лолита Милявская показала фигуру в белье

Eva.ru

Лолита Милявская никогда не отличалась излишней скромностью и всегда представала перед поклонниками такой, какая есть. Вот и на этот раз певица не стала пользоваться фильтрами и прочими хитростями, решив показать себя подписчикам в одном белье.

Без фильтров! Лолита Милявская показала фигуру в белье
Фото: Eva.ruEva.ru

После развода с Дмитрием Ивановым Лолита Милявская резко похудела, помолодела и стала выглядеть куда эффектнее, чем прежде. Это, конечно, сразу же заметили миллионы поклонников певицы. Но сама артистка признается — ее фигура далека от совершенства.

В своем телеграм-канале Лолита разместила видеозапись, на которой красуется с утра пораньше перед зеркалом. Взлохмаченные волосы, ни грамма макияжа на лице, бюстгальтер и облегающие фигуру штаны.

«В туре редко себя разглядываешь. С утра перед переездом в 250 километров глаза «без фильтра»,

— написала Милявская под видео.

По бокам в районе талии у артистки можно рассмотреть висящие «ушки», которые Лолита, явно не особо довольная их наличием, скрывает с помощью простого способа — подтягивает штаны.

Неизвестно, какой реакции на свое полуобнаженное откровение ожидала Милявская, но получила она сплошь позитивные отклики. В сети 59-летней артистке писали, что она потрясающе выглядит, называли кокеткой и богиней, напоминая — такое тело в ее возрасте — мечта многих женщин.

Звёзды,Лолита Милявская,Дмитрий Иванов,
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