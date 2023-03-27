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2 часа назад

Актриса Екатерина Климова: «Не считаю себя хорошей матерью»

Катерина Саломе

Актриса Екатерина Климова была замужем трижды. При этом ей удалось сохранить нормальные отношения со всеми экс-супругами. О том, почему и как ей это удается она рассказала в интервью Надежде Стрелец на YouTube.

Звезда подчеркнула, что у всех ее четырех детей есть отцы. Именно ради наследников она сохраняет общение с бывшими возлюбленными.

«Я сама себя не считаю хорошей матерью. И я сейчас буду обсуждать, какие они отцы? Я все время в каких-то разъездах, каких-то страстях своих живу», — призналась Климова.

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Так, второй муж артистки Игорь Петренко является отцом двух ее сыновей. Екатерина общается с ним преимущественно по вопросам воспитания. Она также сказала пару слов о своем состоянии после развода с актером. По словам Климовой, разрыв с Петренко показал ей, насколько она сильная женщина, способная пережить все, что угодно.

«Конечно, я думала, что жить просто невозможно без того, что у нас было. Оказалось, что все возможно», — отметила Климова.

Ранее мы писали о том, что Климова рассказала о домогательствах от трех режиссеров.

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