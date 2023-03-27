В сети высмеяли новую внешность Саевой со словами «где брови?»

Подписчики высмеяли в сети новый имидж российской блогерши Дины Саевой со словами «где брови?». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

23-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует перед камерой в белой майке и с черной повязкой на голове. Ее образ дополняют серебряная серьга с крестом и макияж в стиле smoky eyes. На размещенных фото видно, что девушка осветлила половину своих бровей.