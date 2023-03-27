Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

В сети высмеяли новую внешность Саевой со словами «где брови?»

Lenta.ru

Подписчики высмеяли в сети новый имидж российской блогерши Дины Саевой со словами «где брови?». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В сети высмеяли новую внешность Саевой со словами «где брови?»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

23-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует перед камерой в белой майке и с черной повязкой на голове. Ее образ дополняют серебряная серьга с крестом и макияж в стиле smoky eyes. На размещенных фото видно, что девушка осветлила половину своих бровей.

Фанаты не оценили внешность блогерши, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал 101 тысячу лайков. «С бровями было лучше», «Все уже отходили с обесцвеченными бровями и забыли этот тренд. В это время Дина...», «Что за мода пошла? Где брови?», «Этого тебе не хватало», «Брови как будто в тоналке», — высказывались они.

Звёзды,Дина Саева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий