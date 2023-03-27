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4 часа назад

Наталья Фриске рассказала, сколько весит ее подросшая дочь

runews24.ru

Дочери Натальи Фриске Луне почти год. За это время сестра покойной Жанны Фриске успела выслушать немало нелестных слов о внешности дочери. В частности, ранее поклонники намекали на то, что Луна слишком полненькая для своего возраста.

Наталья Фриске рассказала, сколько весит ее подросшая дочь
Фото: runews24.rurunews24.ru

Затем в сети появилась информация, якобы у малышки диагностировали отклонения в развитии.

Сама Наталья старается не обращать внимание на хейтеров, однако молодая мама не понимает, почему публика так пристально следит за ее жизнью.

При этом общения с поклонниками девушка не избегает и идет с ними на диалог. Так, накануне одна из подписчиц Фриске поинтересовалась, сколько сейчас вест Луна.

«Уже месяца два держится вес 14-15 кг», - рассказала Наталья и уточнила, что при этом рост малышки уже 85-86 сантиметров.

Звёзды,Наталья Фриске,Жанна Фриске,
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