Наталья Фриске рассказала, сколько весит ее подросшая дочь

Дочери Натальи Фриске Луне почти год. За это время сестра покойной Жанны Фриске успела выслушать немало нелестных слов о внешности дочери. В частности, ранее поклонники намекали на то, что Луна слишком полненькая для своего возраста.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Затем в сети появилась информация, якобы у малышки диагностировали отклонения в развитии.

Сама Наталья старается не обращать внимание на хейтеров, однако молодая мама не понимает, почему публика так пристально следит за ее жизнью.

При этом общения с поклонниками девушка не избегает и идет с ними на диалог. Так, накануне одна из подписчиц Фриске поинтересовалась, сколько сейчас вест Луна.