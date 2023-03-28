50-летняя супермодель показала стройные ноги на обложке журнала

Чешская супермодель Ева Герцигова продемонстрировала стройные ноги на обложке журнала Puss Puss Magazine. Соответствующие фотографии были опубликованы в официальном аккаунте издания в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Ева Герцигова, отметившая 50-летие в марте 2023 года, снялась для Puss Puss Magazine в коричневом пальто Saint Laurent на голое тело. Его дополнили солнцезащитные очки, массивные серьги и браслеты, а также остроносые туфли на шпильке. Супермодель позировала фотографу Пабло Сазу, закинув одну ногу на другую.
Новая съемка Герциговой не оставила ее поклонников равнодушными. «Икона», «Совершенство», «Бывших супермоделей не бывает», «Потрясающая — тогда и сейчас», — писали они в комментариях.
На других снимках Герцигова предстала в прозрачном платье без бюстгальтера, а также в одних колготках.
Обложка Puss Puss Magazine стала для Герциговой третьей за этот месяц. Ранее она появлялась на обложках D la Repubblica и 10 Magazine.