Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
3 часа назад

50-летняя супермодель Ева Герцигова показала стройные ноги на обложке журнала

Газета.Ruиещё 1

Чешская супермодель Ева Герцигова продемонстрировала стройные ноги на обложке журнала Puss Puss Magazine. Соответствующие фотографии были опубликованы в официальном аккаунте издания в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя супермодель показала стройные ноги на обложке журнала
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ева Герцигова, отметившая 50-летие в марте 2023 года, снялась для Puss Puss Magazine в коричневом пальто Saint Laurent на голое тело. Его дополнили солнцезащитные очки, массивные серьги и браслеты, а также остроносые туфли на шпильке. Супермодель позировала фотографу Пабло Сазу, закинув одну ногу на другую.

Газета.ру

Новая съемка Герциговой не оставила ее поклонников равнодушными. «Икона», «Совершенство», «Бывших супермоделей не бывает», «Потрясающая — тогда и сейчас», — писали они в комментариях.

На других снимках Герцигова предстала в прозрачном платье без бюстгальтера, а также в одних колготках.

Обложка Puss Puss Magazine стала для Герциговой третьей за этот месяц. Ранее она появлялась на обложках D la Repubblica и 10 Magazine.

Звёзды,Ева Герцигова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий