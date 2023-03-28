50-летняя супермодель показала стройные ноги на обложке журнала

Чешская супермодель Ева Герцигова продемонстрировала стройные ноги на обложке журнала Puss Puss Magazine. Соответствующие фотографии были опубликованы в официальном аккаунте издания в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ева Герцигова, отметившая 50-летие в марте 2023 года, снялась для Puss Puss Magazine в коричневом пальто Saint Laurent на голое тело. Его дополнили солнцезащитные очки, массивные серьги и браслеты, а также остроносые туфли на шпильке. Супермодель позировала фотографу Пабло Сазу, закинув одну ногу на другую.

Газета.ру

Новая съемка Герциговой не оставила ее поклонников равнодушными. «Икона», «Совершенство», «Бывших супермоделей не бывает», «Потрясающая — тогда и сейчас», — писали они в комментариях.

На других снимках Герцигова предстала в прозрачном платье без бюстгальтера, а также в одних колготках.