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3 часа назад

Телеведущая Ирена Понарошку раскрыла нового возлюбленного

Катерина Саломе

Долгое время телеведущая Ирена Понарошку скрывала подробности личной жизни. Однако накануне в своих соцсетях она опубликовала ролик с новым избранником.

Звезда призналась, что наконец по-настоящему влюблена. Она подчеркнула, что ее «сто лет одиночества позади».

«Я очень волнуюсь, поддержите меня. Очень. До мокрых ладошек. Смотрите… сердцем!», — подписала видео Ирена.

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Подписчики тут же начали искать мужчину, который запечатлен на кадрах. Выяснилось, что новый возлюбленным теледивы оказался Руслан Годизов. О нем известно немногое, лишь то, что он увлекается спортом и путешествиями, и воспитывает 7-летнего сына.

Ранее мы писали о том, что Ольга Зуева показала нового возлюбленного.

Звёзды,Видео,Ольга Зуева,
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