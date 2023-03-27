Долгое время телеведущая Ирена Понарошку скрывала подробности личной жизни. Однако накануне в своих соцсетях она опубликовала ролик с новым избранником.

Звезда призналась, что наконец по-настоящему влюблена. Она подчеркнула, что ее «сто лет одиночества позади».

«Я очень волнуюсь, поддержите меня. Очень. До мокрых ладошек. Смотрите… сердцем!», — подписала видео Ирена.

Подписчики тут же начали искать мужчину, который запечатлен на кадрах. Выяснилось, что новый возлюбленным теледивы оказался Руслан Годизов. О нем известно немногое, лишь то, что он увлекается спортом и путешествиями, и воспитывает 7-летнего сына.