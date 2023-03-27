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Селена Гомес поделилась архивным снимком в купальнике

Актриса и певица Селена Гомес поделилась с подписчиками личного блога архивным снимком в бикини.

Селена Гомес поделилась архивным снимком в купальнике
© Газета.Ru

30-летняя Селена Гомес опубликовала фотографию, на которой она позирует в цветастом купальнике. Примечательно, что на снимке у певицы светлые волосы, хотя она уже давно вернулась к своему родному темному цвету.

«Блонди! Приближается лето! Сколько всего интересного ждет впереди», — заинтриговала певица подписчиков.

За несколько часов пост Селены Гомес набрал более 17 миллионов лайков. «Ты лучшая», «Джастин плачет», «Ты реально бомба, подруга», «Ты прекрасна снаружи и внутри», «Выглядишь невероятно соблазнительно», — написали подписчики звезды в комментариях.

На прошлой неделе в эфире документального сериала Apple TV+ «Письмо» Селена Гомес рассказала, что очень переживала из-за критики своей фигуры, изменившейся во время лечения волчанки. Звезда добавила, что часто плакала из-за негативных комментариев по поводу набора веса: «Мой вес постоянно колебался, потому что я принимала определенные лекарства. И, очевидно, люди просто воспользовались этим. Как будто им не терпелось найти то, что могло бы меня сломить. Меня стыдили за то, что я набрала вес из-за волчанки».

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