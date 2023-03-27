Чехова призналась, что боится получить клеймо "инфоцыганка"

По словам Чеховой, мотивацией стало то, что она сама долгое время шла к телу мечты и подверглась критике за внешний вид. Звезда рассказала, что для разработки курса общалась со специалистами. «Можно быть бездарным психологом. В моем путеводителе я не призываю сидеть на диетах. Я как человек, который делится опытом и мотивирует», — поделилась она.