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Анфиса Чехова призналась, что боится получить клеймо "инфоцыганка"

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Телеведущая Анфиса Чехова в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, почему решила запустить собственный курс по похудению.

Чехова призналась, что боится получить клеймо "инфоцыганка"
© Газета.Ru

Чехова призналась, что боится получить клеймо «инфоцыганка» из-за продажи курса. «Я не зарабатываю на этом миллионы», — уверяет телеведущая.

По словам Чеховой, мотивацией стало то, что она сама долгое время шла к телу мечты и подверглась критике за внешний вид. Звезда рассказала, что для разработки курса общалась со специалистами. «Можно быть бездарным психологом. В моем путеводителе я не призываю сидеть на диетах. Я как человек, который делится опытом и мотивирует», — поделилась она.

На вопрос ведущего программы Иосифа Пригожина о том, не боится ли Чехова предлагать курсы без специального образования, телеведущая ответила отрицательно.

«Тот, кто будет нас всех судить, не видел ни их курсы, ни мои. Чем я могу навредить? Я заплатила огромному количеству диетологов и собрала с них огромное количество информации. Я не диетолог, но и ты не телеведущий, Иосиф!» — высказалась звезда.

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