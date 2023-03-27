Поклонницы Стайлса недовольны его романом с Ратаковски

Поклонницы Гарри Стайлса обрушились на Эмили Ратаковски с гневными комментариями после того, как пару застали за поцелуями после концерта певца в Токио. Недовольные фанатки отправились на страницу модели в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где высказали свое мнение относительно ее романа с музыкантом.