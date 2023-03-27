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3 часа назад

Поклонницы Стайлса недовольны его романом с Ратаковски

Газета.Ru

Супермодель Эмили Ратаковски столкнулась с негативной реакцией со стороны фанатов Гарри Стайлса. Об этом сообщает Daily Mail.

Поклонницы Стайлса недовольны его романом с Ратаковски
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Поклонницы Гарри Стайлса обрушились на Эмили Ратаковски с гневными комментариями после того, как пару застали за поцелуями после концерта певца в Токио. Недовольные фанатки отправились на страницу модели в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где высказали свое мнение относительно ее романа с музыкантом.

«Оставь в покое нашего Гарри», «Не понимаю, чем такая женщина могла привлечь Гарри Стайлса», «Можешь трогать кого угодно, но не нашего Гарри», «Зачем женщине, которая меняет мужчин, как перчатки, нужен Гарри Стайлс?», «Ведешь себя, как переходящий приз. Отличный пример для твоего маленького сына», — написали возмущенные пользователи в комментариях.

В июле 2022 года Эмили Ратаковски развелась с изменившим ей супругом Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло. После развода модель заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре.

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