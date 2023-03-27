Мать Пике напала на Шакиру

Колумбийская певица Щакира стала жертвой матери экс-возлюбленного, футболиста Жерара Пике, Монтсеррат Бернабеу. Женщина публично напала на артистку, сообщает MusicMondial, ссылаясь на слова инсайдеров.

Причиной конфликта послужило то, что исполнительница узнала о том, что свекровь скрывала измены Пике. Она предоставляла сыну свой дом для встреч с молодой любовницей. При этом Бернабеу создавала видимость поддержки для подозревающей избранника во лжи Шакиры.

Анонимные источники отмечают, что родительница спортсмена, вступив в ссору с певицей, ударила ее по лицу. Причем случилось это на глазах у Пике и их общих детей. Шакира и футболист пока никак не прокомментировали случившееся.