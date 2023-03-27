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3 часа назад

Мать футболиста Жерара Пике напала на певицу Шакиру

Катерина Саломе

Колумбийская певица Щакира стала жертвой матери экс-возлюбленного, футболиста Жерара Пике, Монтсеррат Бернабеу. Женщина публично напала на артистку, сообщает MusicMondial, ссылаясь на слова инсайдеров.

Мать Пике напала на Шакиру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причиной конфликта послужило то, что исполнительница узнала о том, что свекровь скрывала измены Пике. Она предоставляла сыну свой дом для встреч с молодой любовницей. При этом Бернабеу создавала видимость поддержки для подозревающей избранника во лжи Шакиры.

Шакира о новой девушке Пике: "Есть специальное место в аду"

Анонимные источники отмечают, что родительница спортсмена, вступив в ссору с певицей, ударила ее по лицу. Причем случилось это на глазах у Пике и их общих детей. Шакира и футболист пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее мы писали о том, что Пике высказался о скандальном разрыве с певицей Шакирой.

Звёзды,Жерар Пике,Шакира,
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