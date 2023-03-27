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2 часа назад

Что сейчас происходит в браке Оксаны Самойловой и Джигана

Мира Маркина

Уже несколько недель пресса активно обсуждает проблемы в браке Оксаны Самойловой и Джигана. Многодетная мама уже подтвердила, что они не живут вместе с рэпером, но он систематически встречается с детьми. Звезда отметила, что пока не может рассказать, что случилось, но заверила, что со временем все и так прояснится. Что еще известно о конфликте супругов, читайте в материале «Рамблера».

Что сейчас происходит в браке Оксаны Самойловой и Джигана
Фото: СоцсетиСоцсети

На фоне слухов о серьезных проблемах в семье Джиган решил срочно продать трехэтажный особняк в элитном подмосковном поселке «Шато соверен» за 200 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Как пишет издание, внутри дома имеются кинотеатр, тренажерный зал, хамам, гараж на две машины, гостиная с камином, кабинет, около десяти комнат, несколько гардеробов и семь санузлов. На участке также располагается дом для гостей, площадь которого составляет 250 квадратов, открытый бассейн, пара беседок и даже собственная детская площадка. Отметим, что по слухам, Самойлова и Джиган купили этот особняк за 119 миллионов.

Соцсети

Это еще не все: в середине марта Денис опубликовал в социальных сетях фотографии с наследниками. Внимательные поклонники заметили, что рэпер снял обручальное кольцо, а также перестал признаваться в любви жене и выкладывать совместные фото.

Напомним, началось все с того, что Самойлова внезапно пропала из социальных сетей на две недели, а рэпера заметили в Израиле с кровоподтеками на лице и костылем в руках. По словам артиста, травмы он получил в результате занятий смешанными единоборствами. После Оксана вышла на связь и попросила подписчиков ни о чем ее не спрашивать. Эти первые звоночки и подтолкнули поклонников на мысли о том, что в семье звезд не все гладко.

Соцсети

Травмы и психбольница: что происходит с Джиганом

Позже стало известно, что Джиган загремел в одну из столичных психиатрических клиник. О настоящих причинах нахождения артиста в учреждении до сих пор ничего неизвестно, но рэпер утверждает, что он «просто лечил травмы». Тогда же Денис сообщил, что «все в семье хорошо». Выписавшись из клиники, рэпер первым делом встретился с детьми, но вот жить домой так и не вернулся.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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