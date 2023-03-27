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2 часа назад

Телеведущий Оскар Кучера извинился перед певицей Любовью Успенской за выпуск шоу «Звезды сошлись» о ее дочери

Мира Маркина

Телеведущий Оскар Кучера, который вел выпуск шоу "Звезды сошлись" на НТВ о ссоре Любови Успенской с дочерью, попросил прощения у певицы. Он сделал это в YouTube-шоу "Надо обсудить" с Лаурой Джугелией.

Кучера извинился перед Успенской за выпуск шоу "Звезды сошлись"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Любовь Успенская обиделась на Оскара Кучеру и его коллегу Леру Кудрявцеву. Она считает, что они поступили некрасиво, когда пригласили в шоу ее дочь Татьяну, которая в тот момент переживала трудные времена и старалась победить зависимость.

Кучера публично попросил прощения у артистки. По его словам, его и Кудрявцеву ввели в заблуждение, сказав, что Татьяна пришла на программу сама. Ведущий подчеркнул, что меньше всего хотел оскорбить или обидеть Успенскую.

Певица Любовь Успенская порекомендовала дочери не выходить замуж

Ведущий также считает, что шоу "Звезды сошлись" "могло быть хоть и "желтым", но более глубоким". Артист не согласен со многим, что ему приходилось делать в рамках проекта.

Ранее Оскар Кучера рассказал, какая зарплата на "Муз-ТВ".

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