Кучера извинился перед Успенской за выпуск шоу "Звезды сошлись"

Телеведущий Оскар Кучера, который вел выпуск шоу "Звезды сошлись" на НТВ о ссоре Любови Успенской с дочерью, попросил прощения у певицы. Он сделал это в YouTube-шоу "Надо обсудить" с Лаурой Джугелией.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Любовь Успенская обиделась на Оскара Кучеру и его коллегу Леру Кудрявцеву. Она считает, что они поступили некрасиво, когда пригласили в шоу ее дочь Татьяну, которая в тот момент переживала трудные времена и старалась победить зависимость.

Кучера публично попросил прощения у артистки. По его словам, его и Кудрявцеву ввели в заблуждение, сказав, что Татьяна пришла на программу сама. Ведущий подчеркнул, что меньше всего хотел оскорбить или обидеть Успенскую.