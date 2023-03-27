Кучера извинился перед Успенской за выпуск шоу "Звезды сошлись"

Телеведущий Оскар Кучера, который вел выпуск шоу "Звезды сошлись" на НТВ о ссоре Любови Успенской с дочерью, попросил прощения у певицы. Он сделал это в YouTube-шоу "Надо обсудить" с Лаурой Джугелией.
Любовь Успенская обиделась на Оскара Кучеру и его коллегу Леру Кудрявцеву. Она считает, что они поступили некрасиво, когда пригласили в шоу ее дочь Татьяну, которая в тот момент переживала трудные времена и старалась победить зависимость.
Кучера публично попросил прощения у артистки. По его словам, его и Кудрявцеву ввели в заблуждение, сказав, что Татьяна пришла на программу сама. Ведущий подчеркнул, что меньше всего хотел оскорбить или обидеть Успенскую.
Ведущий также считает, что шоу "Звезды сошлись" "могло быть хоть и "желтым", но более глубоким". Артист не согласен со многим, что ему приходилось делать в рамках проекта.