Крисси Тейген рассказала, почему назвала свою дочь Эсти

«Мы были в отпуске. Мы поженились в Италии, я смотрела на [наш] отель и все время видела в нем Эсте, и тогда я подумала: «Мне нравится имя Эсте». Я просто играла с этим именем, а потом мы придумали Эсти. Джон, после того как мы назвали ее Эсти, узнал, что на самом деле это имя его прабабушки. Наверное, это была Эстер, а потом они переделали имя в Эсти», — сказала Тейген.