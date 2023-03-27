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3 часа назад

Крисси Тейген рассказала, почему назвала свою дочь Эсти

Газета.Ru

Крисси Тайген поделилась значением имени своей трехмесячной дочери Эсти Максин. Об этом пишет Daily Mail.

Крисси Тейген рассказала, почему назвала свою дочь Эсти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

37-летняя модель на «Шоу Келли Кларксон» рассказала, что первоначально идея имени пришла после отпуска в Италии, но как оказалось, оно также связано с семьей ее мужа Джона Ледженда.

«Мы были в отпуске. Мы поженились в Италии, я смотрела на [наш] отель и все время видела в нем Эсте, и тогда я подумала: «Мне нравится имя Эсте». Я просто играла с этим именем, а потом мы придумали Эсти. Джон, после того как мы назвали ее Эсти, узнал, что на самом деле это имя его прабабушки. Наверное, это была Эстер, а потом они переделали имя в Эсти», — сказала Тейген.

Джон Ледженд ранее рассказывал, что второе имя Эсти Максин также было вдохновлено историей его семьи.

«Мы хотели дать ей второе имя Максин в честь моей бабушки, чье второе имя было Максин. Так что в этом имени много от моей семьи», — сказал он в интервью E! News.

Крисси также рассказала, что ее 6-летняя дочь Луна и 4-летний сын Майлз после появления младшей сестры на свет не стали требовать больше внимания и уже очень полюбили Эсти.

Звёзды,Джон Ледженд,
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