Крисси Тейген рассказала, почему назвала свою дочь Эсти

Крисси Тайген поделилась значением имени своей трехмесячной дочери Эсти Максин. Об этом пишет Daily Mail.
37-летняя модель на «Шоу Келли Кларксон» рассказала, что первоначально идея имени пришла после отпуска в Италии, но как оказалось, оно также связано с семьей ее мужа Джона Ледженда.
«Мы были в отпуске. Мы поженились в Италии, я смотрела на [наш] отель и все время видела в нем Эсте, и тогда я подумала: «Мне нравится имя Эсте». Я просто играла с этим именем, а потом мы придумали Эсти. Джон, после того как мы назвали ее Эсти, узнал, что на самом деле это имя его прабабушки. Наверное, это была Эстер, а потом они переделали имя в Эсти», — сказала Тейген.
Джон Ледженд ранее рассказывал, что второе имя Эсти Максин также было вдохновлено историей его семьи.
«Мы хотели дать ей второе имя Максин в честь моей бабушки, чье второе имя было Максин. Так что в этом имени много от моей семьи», — сказал он в интервью E! News.
Крисси также рассказала, что ее 6-летняя дочь Луна и 4-летний сын Майлз после появления младшей сестры на свет не стали требовать больше внимания и уже очень полюбили Эсти.