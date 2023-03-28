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33 минуты назад

Анастасия Волочкова высказалась о своих отношениях с Никитой Джигурдой

Eva.ruиещё 2

Анастасия Волочкова снова стала главной героиней светских хроник. Балерина рассказала о своих взаимоотношениях с Никитой Джигурдой.

Волочкова высказалась о своих отношениях с Джигурдой
Фото: Eva.ruEva.ru

Накануне Никита Джигурда отмечал свое 62-летие в компании коллег и друзей. И, конечно, на празднике артиста была его давняя подруга экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова. В беседе с приглашенными на вечер журналистами танцовщица рассказала о своих отношениях с виновником торжества.

Две творческие личности познакомились 20 лет назад и практически сразу стали друзьями. Более того, Никита и Анастасия соседи.

«Мы соседи, мы в одном творческом экстазе, это по-другому не назвать. Когда мы делим одну сцену, люди и смеются, и плачут. Это мой друг. Это человек, которого я не то что не боюсь звать в свои проекты, а я горда, что он участвует в моих спектаклях», — призналась Волочкова.

Что же касается праздника Джигурды минувшего и всех последующих, Анастасия уверена — она будет рядом с ним сколько бы лет не прошло.

«Конечно, мы будем вместе. Просто у нас все спонтанно. Так что, где бы ни был Никита, я буду рядом с ним», — заявила артистка.

Отметим, пресса и поклонники многократно приписывали балерине и актеру романтическую связь, но оба ее активно отрицают.

Звёзды,Никита Джигурда,Анастасия Волочкова,
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