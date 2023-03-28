Волочкова высказалась о своих отношениях с Джигурдой

«Мы соседи, мы в одном творческом экстазе, это по-другому не назвать. Когда мы делим одну сцену, люди и смеются, и плачут. Это мой друг. Это человек, которого я не то что не боюсь звать в свои проекты, а я горда, что он участвует в моих спектаклях», — призналась Волочкова.