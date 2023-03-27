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16 минут назад

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что изменило ее жизнь

Мария Кимакович

Признанием знаменитая телеведущая поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Поклонники поинтересовались у звезды, влияют ли путешествия в разные страны на ее отношение к жизни и людям. Ивлеева отметила, что мировоззрение после множества поездок, безусловно стало другим.

Особенно телеведущая отметила свою поездку в Эквадор несколько лет назад. Ивлеева призналась, что в путешествии в какой-то момент ощутила невероятный вкус к жизни. По словам блогера, она пообещала себе наслаждаться жизнью и ценить каждую ее секунду. И до сих пор, как утверждает, живет по этому правилу и считает себя счастливым человеком.

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Ивлеева призналась, что вряд ли пришла бы к такому осознанию, не имея возможности путешествовать по разным странам.

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