Поклонники поинтересовались у звезды, влияют ли путешествия в разные страны на ее отношение к жизни и людям. Ивлеева отметила, что мировоззрение после множества поездок, безусловно стало другим.

Особенно телеведущая отметила свою поездку в Эквадор несколько лет назад. Ивлеева призналась, что в путешествии в какой-то момент ощутила невероятный вкус к жизни. По словам блогера, она пообещала себе наслаждаться жизнью и ценить каждую ее секунду. И до сих пор, как утверждает, живет по этому правилу и считает себя счастливым человеком.