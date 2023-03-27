Бородина призналась, что "адски боится" принимать антидепрессанты

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что боится лечить головную боль антидепрессантами.

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«Я, конечно, сильно измучилась, но боюсь адски... адски. Вот мне страшно пить таблетки, которые связаны с головой. Все, что угодно, но все, что связано с нервами, психикой, я просто боюсь панически», — написала Бородина.

Таким образом телеведущая ответила на слова подписчицы, которая заявила, что ей также назначили антидепрессанты от головной боли, однако она опасается их принимать. Бородина предположила, что мигрень у нее появилась из-за стресса. По словам телеведущей, сейчас она живет спокойно и крайне жалеет, что тратила свои нервы впустую. Экс-супруга Курбана Омарова выразила надежду, что в скором времени боли пройдут.