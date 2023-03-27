Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Ксения Бородина призналась, что "адски боится" принимать антидепрессанты

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что боится лечить головную боль антидепрессантами.

Бородина призналась, что "адски боится" принимать антидепрессанты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я, конечно, сильно измучилась, но боюсь адски... адски. Вот мне страшно пить таблетки, которые связаны с головой. Все, что угодно, но все, что связано с нервами, психикой, я просто боюсь панически», — написала Бородина.

Таким образом телеведущая ответила на слова подписчицы, которая заявила, что ей также назначили антидепрессанты от головной боли, однако она опасается их принимать. Бородина предположила, что мигрень у нее появилась из-за стресса. По словам телеведущей, сейчас она живет спокойно и крайне жалеет, что тратила свои нервы впустую. Экс-супруга Курбана Омарова выразила надежду, что в скором времени боли пройдут.

Телеведущая рассталась с Курбаном Омаровым в 2021 году. Звезда рассказывала в соцсетях, что бывший супруг изменял ей — предприниматель начал встречаться с девушкой Валерией, когда был в законном браке. По словам блогера, он отдыхал с любовницей в гостиницах, пока она находилась на работе.

Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий