Кузнецова призналась, что интимные курсы не помогли спасти брак ее подруги

Актриса Агния Кузнецова на шоу «Звезды сошлись» рассказала, как интимные курсы не помогли спасти брак ее подруги.
«У моей подруги были проблемы с мужем. Он заставил ее купить интернет-курс «Познай себя». Он заявил: «Иначе я с тобой разведусь. Мне с тобой скучно, у нас нет интимной жизни. Ты должна расти». Короче, он был абьюзер», — вспомнила Кузнецова.
Артистка рассказала, что ее подруга купила курс за 10 тыс. рублей и некоторое время получала инструкции онлайн. Спустя некоторое время у них начались практические занятия, где купивших курс просили выполнять «разные неприличные вещи».
«Например, нужно раскрыть себя – выйти в лифчике на улицу. Там говорится о том, что общество на вас давит, вы должны раскрепоститься», — уточнила Кузнецова.
По словам актрисы, секс-тренинг не помог супругам достичь желаемой цели и брак распался.