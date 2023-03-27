Кузнецова призналась, что интимные курсы не помогли спасти брак ее подруги

«У моей подруги были проблемы с мужем. Он заставил ее купить интернет-курс «Познай себя». Он заявил: «Иначе я с тобой разведусь. Мне с тобой скучно, у нас нет интимной жизни. Ты должна расти». Короче, он был абьюзер», — вспомнила Кузнецова.