41-летняя Вера Брежнева выложила фото без макияжа и ретуши

Певица Вера Брежнева опубликовала снимок, на котором она без макияжа, никак его не обработав. Пост 41-летней артистки появился в ее личном блоге в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фотографии Брежнева позирует при солнечном свете с распущенными волосами. В подписи к публикации она подчеркнула, что не только не ретушировала снимок, но и не стала скрывать даже легкий пушок над губой. Поклонники оценили естественную красоту певицы:

"Да, совсем другая. Нет акцента на тело"

Тем не менее некоторые подписчики оставили критические комментарии. Они назвали Брежневу “обычной теткой” и написали, что она "бледная… как призрак".