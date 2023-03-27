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3 часа назад

41-летняя певица Вера Брежнева выложила фото без макияжа и ретуши

Мира Маркина

Певица Вера Брежнева опубликовала снимок, на котором она без макияжа, никак его не обработав. Пост 41-летней артистки появился в ее личном блоге в социальных сетях.

41-летняя Вера Брежнева выложила фото без макияжа и ретуши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фотографии Брежнева позирует при солнечном свете с распущенными волосами. В подписи к публикации она подчеркнула, что не только не ретушировала снимок, но и не стала скрывать даже легкий пушок над губой. Поклонники оценили естественную красоту певицы:

"Да, совсем другая. Нет акцента на тело"

Тем не менее некоторые подписчики оставили критические комментарии. Они назвали Брежневу “обычной теткой” и написали, что она "бледная… как призрак".

Соцсети

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