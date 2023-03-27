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2 часа назад

Блогер Ида Галич показала, как танцует на пилоне: видео

Мира Маркина

Блогер и ведущая Ида Галич завершила 11 занятий по танцам на пилоне. Результат она показала подписчикам в социальных сетях.

"Мне кажется, тяжелее спорта нет. Клянусь", — считает Ида Галич.

Блогер часто рассказывает, что делает, чтобы оставаться в форме. Она занимается танцами и правильно питается. В конце прошлого года Ида Галич делилась с подписчиками опытом похудения благодаря отказу от сладкого.

Ида Галич рассказала о мистике в своей квартире

Когда в 2020 году у блогера родился сын Леон, она поправилась на 22 килограмма. Через два года она возобновила активные тренировки, в частности занимается пилатесом и йогой. Танцы на пилоне стали для Галич новым видом физической активности.

Ранее Ида Галич откровенно высказалась об отношениях с бывшим мужем.

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