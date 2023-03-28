Тучная рэперша Lizzo показала фигуру в бикини

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, показала фигуру в откровенном купальнике на пляже. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках тучная рэперша предстала в воде на берегу моря, а за ее спиной виднелась яхта. Знаменитость надела зеленое бикини с принтом из тропических листьев и сменила несколько поз. Так, она лежала на животе, а затем оперлась на руки и колени. Образ звезда дополнила солнцезащитными очками, а также сделала прическу в виде множества маленьких пучков. «Багамы! Вы готовы? До скорой встречи», — подписала она снимки.