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36 минут назад

«Новости очень интересные»: Оксана Самойлова отреагировала на переписки Джигана с девушкой

Popcake.tv

Вчера в Сеть слили переписки Джигана с незнакомкой. Он ей предлагает пойти вместе в спортзал и в целом в разговоре с ней ведет себя как свободный мужчина. На это уже отреагировала Оксана Самойлова.

«Новости интересные»: Самойлова о переписках Джигана с девушкой
Фото: PopcakePopcake

Модель ехала в машине и услышала новости по радио, в которых рассказывают про ее мужа. Она внимательно все послушала, а в конце сказала: «Интересные новости». Кстати, представители Джигана опровергли информацию о том, что он общался с кем-то. По словам его помощников, Джиган сейчас активно пишет альбом, и у него нет времени на контакт с кем-то.

Напомним, недавно Самойлова отметила, что они с Джиганом не живут вместе. При этом причину, что случилось, она не называла. Более того, она дает всем своим видом понять, что они с мужем расстаются, и она теперь будет много времени веселиться.

В основном Оксана проводит время с детьми, а Джиган забирает их на выходных. Однако Джиган опровергает новости, что они с Оксаной расстались. По его словам, он просто занимается альбомом и живет отдельно, чтобы направить всю свою энергию на него.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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