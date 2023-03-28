«Новости интересные»: Самойлова о переписках Джигана с девушкой

Вчера в Сеть слили переписки Джигана с незнакомкой. Он ей предлагает пойти вместе в спортзал и в целом в разговоре с ней ведет себя как свободный мужчина. На это уже отреагировала Оксана Самойлова.

Фото: Popcake Popcake

Модель ехала в машине и услышала новости по радио, в которых рассказывают про ее мужа. Она внимательно все послушала, а в конце сказала: «Интересные новости». Кстати, представители Джигана опровергли информацию о том, что он общался с кем-то. По словам его помощников, Джиган сейчас активно пишет альбом, и у него нет времени на контакт с кем-то.

Напомним, недавно Самойлова отметила, что они с Джиганом не живут вместе. При этом причину, что случилось, она не называла. Более того, она дает всем своим видом понять, что они с мужем расстаются, и она теперь будет много времени веселиться.