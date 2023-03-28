Африкантова рассказала о насилии со стороны Капаклы

В сериале о скандальном расставании звезд «Дома-2» Марины Африкантовой и Романа Капаклы новая глава, в которой дело принимает, в общем-то, криминальный оборот. Вчера, отвечая на вопросы подписчиков, Марина призналась, что Роман, помимо всего прочего, поднимал на нее руку.

Фото: Super.ru Super.ru

«Ваша мама говорит, что Рома вас бил иногда. Неужели это правда?» — с тревогой поинтересовались фолловеры у экс-звезды телестройки.

Марина подтвердила сей факт и сообщила, что просто раньше предпочитала скрывать это от общественности.

«Да! Я тогда выставила сторис и сказала, что упала в ванной. На самом деле Рома тащил меня по полу», — написала Марина и опубликовала фото травмированной ноги.

Пока непонятно, когда пара окончательно разорвет отношения, ведь Роман по какой-то причине не подписывает заявку на развод. Ясно одно: в этой истории чем дальше в лес, тем больше дров. После рассказа Марины о домашнем насилии со стороны Романа даже страшно, что нас ждет в продолжении.