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41 минуту назад

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова рассказала о насилии со стороны Романа Капаклы

Super.ru

В сериале о скандальном расставании звезд «Дома-2» Марины Африкантовой и Романа Капаклы новая глава, в которой дело принимает, в общем-то, криминальный оборот. Вчера, отвечая на вопросы подписчиков, Марина призналась, что Роман, помимо всего прочего, поднимал на нее руку.

Африкантова рассказала о насилии со стороны Капаклы
Фото: Super.ruSuper.ru

«Ваша мама говорит, что Рома вас бил иногда. Неужели это правда?» — с тревогой поинтересовались фолловеры у экс-звезды телестройки.

Марина подтвердила сей факт и сообщила, что просто раньше предпочитала скрывать это от общественности.

«Да! Я тогда выставила сторис и сказала, что упала в ванной. На самом деле Рома тащил меня по полу», — написала Марина и опубликовала фото травмированной ноги.

Пока непонятно, когда пара окончательно разорвет отношения, ведь Роман по какой-то причине не подписывает заявку на развод. Ясно одно: в этой истории чем дальше в лес, тем больше дров. После рассказа Марины о домашнем насилии со стороны Романа даже страшно, что нас ждет в продолжении.

Ранее стало известно об измене Романа Капаклы своей супруге Марине Африкантовой. Однако причиной разлада в отношениях молодой человек называет не вспыхнувшие чувства к другой, а «колоссальную разницу в возрасте» с Мариной. Напомним, она на 10 лет старше своего экс-возлюбленного.

Звёзды,Марина Африкантова,
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