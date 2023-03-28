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40 минут назад

Хейли и Джастин Бибер, не стесняясь, показывают свои чувства на публике: фото

Super.ru

Весеннее настроение добралось и до самой сладкой парочки Голливуда. Глядя на Хейли и Джастина, которые женаты вот уже пятый год, начинаешь верить, что конфетно-букетный период может длиться бесконечно. На днях папарацци подловили супругов на прогулке после бранча в ресторане Great White. Модель и исполнитель мило держались за руки, а потом и вовсе, не стесняясь лишних глаз, чувственно поцеловали друг друга.

Хейли и Бибер, не стесняясь, показывают свои чувства на публике
Фото: Super.ruSuper.ru

Особого внимания в новом выходе супругов, конечно же, заслуживают их наряды. И если Джастин предпочел свой традиционный расслабленный стиль, то Хейли решила добавить в жизнь красок и облачилась в длинную шубу оранжево-красного цвета. А дополнила образ «плюшевым» клатчем и объемными джинсами в цвет.

Super.ru

Радостно видеть, что среди звездных расставаний и интриг Хейли и Джастин продолжают являть собой островок спокойствия и взаимопонимания. Хотя наверняка и модели сейчас приходится несладко. Вот уже несколько недель девушку атакуют фанаты Селены Гомес: после предполагаемого конфликта в Сети остервенелые пользователи, стараясь защитить бывшую возлюбленную Бибера, даже начали угрожать Хейли убийством.

Звёзды,Джастин Бибер,
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