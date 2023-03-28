11-летняя дочь Галустяна стала дизайнером детской одежды

11-летняя дочь Михаила Галустяна стала дизайнером детской одежды
11-летняя дочь актера Михаила Галустяна Элина стала модным дизайнером детской одежды.
Девочка уже продемонстрировала первый результат своей работы: она вышла на подиум в ярком костюме собственного производства.
"Я ходила по магазинам и понимала, что на меня нет нормальной одежды по возрасту. Тогда решила сама создать свою коллекцию. Мне подсказывала немного мама", - поделилась наследница артиста.
По словам супруги Галустяна Виктории, дочь делала наброски будущей коллекции, а старшая сестра Эстелла помогла ей выбрать цвет и аксессуары к одежде.
"Она пришла к нам и сказала: "Мама и папа, я буду шить свою коллекцию одежды. Мы ответили: "Мы тебя поддерживаем — в добрый путь!" Дочь с нами, конечно, тоже советовалась: нравится или нет, но в основном это ее выбор и ее вкус", - поделилась она.
Жена актера поделилась, что они с мужем пользуются советами дочери при выборе одежды.
"У нее очень хороший вкус, и, я думаю, она будет дальше развиваться в этом направлении", - считает Виктория.
Мать юного дизайнера не стала отвечать, кто финансово вложился в создание коллекции одежды дочери.