11-летняя дочь Галустяна стала дизайнером детской одежды

"Она пришла к нам и сказала: "Мама и папа, я буду шить свою коллекцию одежды. Мы ответили: "Мы тебя поддерживаем — в добрый путь!" Дочь с нами, конечно, тоже советовалась: нравится или нет, но в основном это ее выбор и ее вкус", - поделилась она.