44-летняя Николь Шерзингер опубликовала свежие снимки в бикини

Музыкальная исполнительница Николь Шерзингер выложила новые откровенные фото. Соответствующий пост появился в ее личном блоге в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фотографиях 44-летняя поп-исполнительница разместила серию фотографий, на которых она позирует в бикини с пестрым принтом. Артистка находится на морском курорте. На заднем плане видны пальмы.

Лук Шерзингер дополняют золотые браслеты, подвеска с крестом и круглые серьги. Макияж делает акцент на глазах, которые подчеркивает черная подводка. Волосы Николь уложены объемными локонами.

Соцсети

Публикация получила более 93 тысяч лайков и множество комплиментов:

"В этом купальнике ты выглядишь великолепно!"

"Этот вид, эта женщина!"