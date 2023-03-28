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2 часа назад

44-летняя певица Николь Шерзингер опубликовала свежие снимки в бикини

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Николь Шерзингер выложила новые откровенные фото. Соответствующий пост появился в ее личном блоге в социальных сетях.

44-летняя Николь Шерзингер опубликовала свежие снимки в бикини
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фотографиях 44-летняя поп-исполнительница разместила серию фотографий, на которых она позирует в бикини с пестрым принтом. Артистка находится на морском курорте. На заднем плане видны пальмы.

Лук Шерзингер дополняют золотые браслеты, подвеска с крестом и круглые серьги. Макияж делает акцент на глазах, которые подчеркивает черная подводка. Волосы Николь уложены объемными локонами.

Соцсети

Модель Ирина Шейк показала фигуру в бикини

Публикация получила более 93 тысяч лайков и множество комплиментов:

"В этом купальнике ты выглядишь великолепно!"

"Этот вид, эта женщина!"

"44? Извини, но в это поверить нереально"

Ранее фото в купальнике выложила 53-летняя Эвелина Бледанс.

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