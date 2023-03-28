В строгости и без поблажек: правила воспитания для дочери Шейк

Маленькую Лею модель старается не баловать.

Фото: Womanhit Womanhit

Несмотря на то, что Ирина Шейк уже много лет живет за океаном, маленькую наследницу, рожденную во время отношений с Брэдли Купером, она воспитывает по советским стандартам. Видимо, модель ориентируется на то, как воспитывали ее, ведь такой подход позволил ей стать успешной и добиться популярности.

Малышку Леа де Сен, которую назвали в честь бабушки Ирины, но на французский манер, звездные родители баловать совсем не стремятся.

Главной заповедью Ирины в воспитании дочери стало стремление донести: ничего в жизни не дается легко, ради этого нужно усердно трудиться. Когда Лее исполнилось пять лет, Шейк рассказала ей о жизни в России, признавшись, что конфеты получала два раза в год — на праздники. А куклы и вовсе были невероятной редкостью.

Леа усвоила, что за любые подарки и покупки необходимо быть благодарной. Позже Ирина объяснила, что для комфортной жизни необходимо много работать. Она показывала дочери: платить приходится за свет, еду, одежду, отдых. Теперь малышка не плачет, когда мама уезжает на работу.

Из этого правила воспитания вытекает еще одно: Леа, которая с детства боялась папарацци, научилась с ними контактировать. Ирина объяснила, что репортеры с помощью снимков зарабатывают деньги, поэтому если Леа будет отворачиваться и плакать, они не смогут накормить своих детей.

Теперь девочка, завидев людей с камерами, улыбается, позирует и демонстрирует новые наряды. Она считает, что хорошие фото помогут репортерам заработать больше.

Ирина признавалась, что давно внушает дочери: все люди равны, поэтому с каждым из них нужно быть вежливой и корректной. Она хвалит малышку, когда та использует «волшебные слова» — пожалуйста, спасибо. Леа здоровается с каждым, кого встречает и старается быть милой.