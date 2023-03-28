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1 час назад

Ханна честно ответила на вопрос о ревности в отношениях с Пашу

Super.ru

Семейная жизнь певицы и бизнесмена вызывает ощущение настоящей идиллии, и кажется, что чувства в их паре только крепчают год от года. Однако все мы знаем, что красивая картинка в Сети может сильно отличаться от того, что происходит в реальности. Вероятно, поэтому подписчики регулярно задают Ханне острые вопросы, пытаясь нащупать слабые стороны в ее отношениях с супругом. Но увы (а точнее, к счастью), им это не удается!

Ханна честно ответила на вопрос о ревности в отношениях с Пашу
Фото: SuperSuper

Вот и на вопрос одного из интернет-пользователей о том, бывают ли между Ханной и Пашу конфликты из-за ревности, исполнительница ответила прямо-таки на зависть всем.

«У нас в отношениях нет ревности, мы отдаемся друг другу на 100 из 100, мы вместе на 100 из 100, у нас нет друг от друга секретов, недосказанности, недопониманий, мы все проговариваем и уверены друг в друге на миллион. Нам вместе хорошо, поэтому закрывать свои потребности на стороне желания ни у кого нет, и мы это чувствуем друг в друге, поэтому и ревности нет!» — написала Ханна в запрещенной соцсети.

Уверены, что с таким подходом к совместной жизни разлад звездной паре не грозит! А вот с подписчиками Ханна вчера не смогла избежать разногласий: певицу обвинили во лжи о косметических процедурах. Ранее исполнительница честно рассказала в личном блоге о проблеме со здоровьем, которая появилась у нее после рождения второго ребенка.

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