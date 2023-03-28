Ханна честно ответила на вопрос о ревности в отношениях с Пашу

«У нас в отношениях нет ревности, мы отдаемся друг другу на 100 из 100, мы вместе на 100 из 100, у нас нет друг от друга секретов, недосказанности, недопониманий, мы все проговариваем и уверены друг в друге на миллион. Нам вместе хорошо, поэтому закрывать свои потребности на стороне желания ни у кого нет, и мы это чувствуем друг в друге, поэтому и ревности нет!» — написала Ханна в запрещенной соцсети.