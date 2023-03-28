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1 час назад

«Должна зажигать»: бодибилдер Александр Шпак составил портрет идеальной избранницы

Катерина Саломе

Александр Шпак и Мася были одной из самых провокационных пар российского шоу-бизнеса. Однако летом 2021 года они разошлись. С тех пор мужчина неоднократно заводил новые интрижки, однако ни к чему серьезному они так и не привели. В YouTube-шоу Santera Toxica он составил портрет своей идеальной спутницы жизни.

По словам бодибилдера, ему крайне важно, чтобы его избранница была спортсменской и вела здоровый образ жизни. Также он подчеркнул, что ему нужна женщина-зажигалка, в которой будет гореть внутренний огонь.

«Овуляшка-варительница борщей нафиг не нужна. Она должна зажигать. Чувство юмора и интеллект дают интересную энергию», — отметил Шпак.

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Соцсети

Особое внимание звезда уделает возрасту будущей спутницы. Он отдает предпочтение девушкам от 25 до 37 лет.

«Не знаю почему… Ну запах кожи другой, плотность другая…» — подчеркнул блогер.

При этом Шпак признался, что пока не собирается жениться. За его плечами уже шесть браков, и он не хочет снова совершать эту ошибку.

Ранее мы писали о том, что Сергей Сафронов раскрыл причину развода с супругой.

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