Doja Cat показала "несовершенный" лоб в прыщах после премии

Популярная певица Амала Дламини, известная под псевдонимом Doja Cat, опубликовала честное селфи, сделанное после премии iHeartRadio Music Awards. Снимками она поделилась в социальных сетях.

© Газета.Ru

Американская рэперша Doja Cat показала лицо крупным планом на новой фотографии. Звезда позировала с макияжем, но при этом сделала акцент на прыщах на ее лбу. Снимком рэперша хотела доказать, что даже на красной ковровой дорожке звезды несовершенны. На церемонии вручения премии Doja Cat получила награды сразу в двух номинациях «Артист года» и «Песня года».