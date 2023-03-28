Doja Cat показала "несовершенный" лоб в прыщах после премии

Популярная певица Амала Дламини, известная под псевдонимом Doja Cat, опубликовала честное селфи, сделанное после премии iHeartRadio Music Awards. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Американская рэперша Doja Cat показала лицо крупным планом на новой фотографии. Звезда позировала с макияжем, но при этом сделала акцент на прыщах на ее лбу. Снимком рэперша хотела доказать, что даже на красной ковровой дорожке звезды несовершенны. На церемонии вручения премии Doja Cat получила награды сразу в двух номинациях «Артист года» и «Песня года».
В августе 2022 года рэп-исполнительница шокировала поклонников решением изменить внешность в прямом эфире. Певица взяла в руки бритвенный станок и сбрила сначала волосы, а потом брови. Весь процесс она сняла на камеру, вызвав неоднозначную реакцию аудитории. В Париже Doja Cat снова решила изменить свою внешность. Рэперша нарисовала белые брови-«ниточки» и выбелила ресницы.