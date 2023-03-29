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«Хейтерам привет»: Бузова показала селфи без макияжа и фильтров

Ольга Бузова — трудоголик, каких еще поискать. Бессонные ночи, бесконечные перелеты и переезды, минимум сна и работа, работа, работа — так живет самая известная selfmade девушка страны. Как при этом ей удается всегда хорошо выглядеть и вдобавок быть на позитиве — загадка.

«Хейтерам привет»: Бузова показала селфи без макияжа
© РИА Новости

Накануне Ольга вновь продемонстрировала свою суперспособность. Возвращаясь с гастролей из Перми, где она отыграла несколько спектаклей «Мужчина нарасхват», Ольга опубликовала селфи из самолета после бессонной ночи и отчиталась.

«Курс на Санкт-Петербург и, кстати, вот вам фото в пять утра без фильтров и фотошопа. Человека, который отыграл подряд три спектакля и спал час. Любимым хейтерам привет», — подписала фото Ольга в своем Telegram-канале.

Super.ru

«Оля, тебе очень хорошо без мейка вообще», «Поражаюсь, откуда столько сил и энергии, вы точно суперчеловек», — восхищаются подписчики А некоторые, особо заботливые, резонно напоминают: «Работа работай, но себя нужно беречь и отдыхать».

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