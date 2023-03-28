Ведущая Анастасия Ивлеева раскрыла стоимость самой дорогой вещи в своем гардеробе
Российская ведущая и актриса Анастасия Ивлеева активно общается с поклонниками в соцсетях. Так, накануне она назвала самую дорогую вещь в своем гардеробе.
Звезда периодически отвечает на вопросы фолловеров в своем аккаунте. Одна из фанаток поинтересовалась, какая вещь в шкафу Анастасии обошлась ей дороже всех остальных.
Ивлеева призналась, что ее самой дорогой покупкой стала кожаная куртки-косухи модного бренда Enfants Riches Deprimes. Она заплатила за нее один миллион рублей.
Ранее мы писали о том, что Ивлеева рассказала, что изменило ее жизнь.